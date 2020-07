Entra en vigor la quarantena del Regne Unit als viatgers provinents d'Espanya

El Regne Unit ha posat en marxa aquest diumenge una quarantena obligatòria de 14 dies per a tots els viatgers que provinguin d'Espanya. Així ho va anunciar aquest dissabte el govern escocès, que va afirmar que la decisió busca "reduir el risc de transmissió". La mesura també s'aplicarà a Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord. Aquesta quarantena se suma a les imposades per altres països. Bèlgica per exemple ha prohibit els seus ciutadans visitar Lleida i Osca i qualsevol ciutadà provinent d'aquests territoris s'ha de fer obligatòriament una PCR i ha de complir una quarantena de 14 dies a l'arribar a Bèlgica. Noruega ha imposat una quarantena de 10 dies als viatgers procedents d'Espanya i França ha recomanat evitar anar a Catalunya.

En el cas de Noruega, les persones que arriben al país nòrdic han de fer un aïllament ja que el govern noruec ha exclòs Espanya dels estats europeus que considera que tenen un risc dde contagi "baix". El país actualitza aquesta informació cada 14 dies.

D'altra banda, el primer ministre francès, Jean Castex, va desaconsellar aquest divendres als francesos que vagin a Catalunya pels rebrots de la covid-19. El primer ministre va explicar que s'establiria una "gran vigilància" a la frontera per "protegir els ciutadans".