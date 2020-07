Aragonès avisa Sánchez que per asseure's a parlar de pressupostos, cal complir l'acord de la taula de diàleg

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, adverteix el govern de l'estat espanyol que per asseure's a parlar de pressupostos, primer cal complir amb el compromís de la taula de diàleg. "No es tracta d'una reunió, dues o tres, sinó d'aprofundir-hi clarament", assenyala Aragonès. El número dos de l'executiu català veu "absolutament imprescindible" la via de la solució política i deixa clar que si els comptes del govern de Sánchez contemplen retallades no els hi trobaran. En relació al congrés de JxCat, Aragonès ho celebra perquè considera que "l'independentisme ha d'estar representat en tots els àmbits ideològics". "Que cadascú s'organitzi en el seu àmbit. Nosaltres ho fem en el de l'esquerra", assenyala.

En una visita a Blanes, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha deixat clar que abans de parlar d'una possible negociació per aprovar els pressupostos de l'Estat, primer caldrà fer efectiu el compromís de seguir amb la taula de diàleg. Aragonès explica que "per parlar d'un segon acord, s'ha de complir el primer" i demana que sigui "sense excuses". "Què li diu el govern espanyol als ciutadans de Catalunya que volen decidir lliurement el seu futur", s'ha preguntat el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC.

Aragonès també ha volgut deixar clar que no els trobaran en uns comptes que contemplin retallades. En aquest sentit, demana que es "es defineixi el marc" perquè "el país ni es mereix, ni necessita" retallades, a més que seria "absolutament contraproduent".



Celebra el congrés de JxCat

En relació al congrés que Junts per Catalunya va iniciar aquest dissabte i que s'allargarà fins el 3 d'octubre, Aragonès ha celebrat que s'hagi produït perquè, d'aquesta manera, "organitza el seu espai ideològic". El coordinador nacional dels republicans remarca que des d'Esquerra no entraran "en retrets" i, en canvi, sí que els trobaran "en la suma".

"Nosaltres cobrim el nostre espai natural, el de l'esquerra. En l'àmbit del progrés, del medi ambient, de la lluita feminista, en la lluita dels drets socials i nacionals. A partir d'aquí, que cadascú s'organitzi en el seu àmbit i trobarà la nostra complicitat", ha assenyalat.



Catalunya «segura»

En relació a la quarantena decretada pel govern britànic, Aragonès ha lamentat la decisió i, com va fer ahir a Santa Coloma de Farners i Figueres, ha reivindicat la seguretat que ofereixen les mesures que s'han pres a Catalunya per a la població, però també pels visitants.

A més, el vicepresident del Govern ha volgut donar "tot el suport" al sector del comerç. "Estem al seu costat per garantir que l'activitat sigui segura i que segurament vindran temps complicats", ha reblat. Aragonès també ha destacat que calen mesures de transformació com el comerç en línia o per avançar en la millora tecnològica en aquest àmbit.