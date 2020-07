Exteriors insisteix que Espanya és un "país segur" i diu que no s'està parlant de tancar fronteres

La ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, respon a la recomanació de França de no viatjar a Catalunya que Espanya és un "país segur i recorda que "no estem parlant de tancar fronteres". En una entrevista a la CNN, Laya ha insistit que Espanya és un dels països amb més controls i mecanismes per identificar brots i que estan en contacte permanent amb els seus homòlegs. També ha dit que hi ha rebrots en altres països i que aquesta és la "nova normalitat". La ministra ha dit, a més, que Espanya, com estan fent altres països, recomana no anar a territoris amb repunts i està restringint moviments en alguns territoris afectats per protegir els ciutadans."És perfectament normal en aquestes circumstàncies", ha afegit.

El primer ministre francès, Jean Castex, ha desaconsellat aquest divendres als francesos que vagin a Catalunya pels rebrots de Covid-19. Davant una situació sanitària "degradada", Castex ha dit que les autoritats franceses estan "en discussió" amb les espanyoles i les catalanes perquè "vigilin que el flux d'Espanya a França sigui el més limitat possible".

Castex ha dit també que hi haurà una "gran vigilància" a la frontera per "protegir els ciutadans".