Sanitat registra 2.615 nous positius per Covid-19 a Espanya i tres morts més

El Ministeri de Sanitat ha registrat 2.615 nous positius per Covid-19 a Espanya en relació al total de casos confirmats aquest dimecres. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 270.166 casos confirmats per proves diagnòstiques davant dels 267.551 d'ahir. D'aquests, 971 s'han diagnosticat el dia anterior.

De nou, la comunitat que més casos acumula el dia previ és l'Aragó (415), seguida de Catalunya (182) i Madrid (102). Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.426 el total de morts per coronavirus a tot l'estat espanyol, tres més que aquest dimecres. Segons l'últim informe, hi ha hagut set defuncions en els últims set dies, tres de les quals a Madrid i dues a Catalunya.

En l'última setmana hi ha hagut 296 hospitalitzacions i 15 ingressos en UCI.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 16.410 casos diagnosticats en els últims 14 dies a tot Espanya i 10.220 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 5.514 casos en els últims 14 dies i 1.601 en la darrera setmana.

L'Aragó és de nou la comunitat amb més casos diagnosticats en el dia previ (415). La segueixen Catalunya amb 182 i Madrid amb 102. A Navarra n'hi ha hagut 66 i al País Basc 61. A Ceuta i a Melilla no s'ha diagnosticat cap nou cas el dia previ.

Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s'han confirmat 71.814 casos per proves diagnòstiques, 182 el dia previ, 7.953 en els últims 14 dies i 4.518 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n'han diagnosticat 2.888 en els últims 14 dies i 683 en la darrera setmana.

En el total de defuncions, n'hi ha tres més que aquest dimecres. De les set que hi ha hagut en els últims set dies, tres s'han produït a Madrid i dues a Catalunya. A Castella i Lleó i el País Valencià n'hi ha hagut un a cadascuna.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 126.241 hospitalitzacions, 296 en els últims set dies. D'aquestes, 78 s'han produït a l'Aragó, 53 a Madrid, 26 a Catalunya i 26 més al País Valencia. A la Rioja, Melilla i Ceuta no s'ha produït cap ingrés en la darrera setmana.

En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.741 entrades, 15 en els últims set dies. D'aquestes, tres han estat a Catalunya, dues a Castella-la Manxa, dues al País Basc i dues més a l'Aragó. Hi ha nou comunitat sense cap nou ingrés en Unitats de Cures Intensives en l'última setmana