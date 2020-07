L'Estat homenatja les víctimes de la Covid amb autoritats, afectats i essencials

L'Estat ha homenatjat les víctimes del coronavirus aquest dijous al matí en una cerimònia civil a Madrid a la qual han assistit autoritats estatals i internacionals així com afectats i treballadors essencials. Unes 400 persones reunides a la plaça de l'Armeria del Palau Reial han recordat les víctimes mortals de la pandèmia al voltant d'un peveter amb una flama encesa. "He tingut experiències molt difícils però aquesta ens marcarà per sempre", ha dit una infermera de la Vall d'Hebron de Barcelona, Aroa López, que ha intervingut en representació dels professionals sanitaris. Hernando Calleja, germà del periodista José María Calleja, mort per coronavirus, ha fet una crida a preservar la memòria d'aquells que han perdut la vida "brutalment".

El rei Felip VI ha pronunciat un discurs al final de l'acte en què també ha fet una crida a recordar les víctimes i ha afirmat que reconèixer i respectar la seva dignitat s'ha convertit en una "obligació moral" i "deure cívic". El monarca també ha lloat la capacitat de resistència de la ciutadania en aquests mesos de confinament i l'esforç dels treballadors essencials. "Espanya ha demostrat el seu millor esperit", ha dit, i ha de mirar al futur des del "respecte" i "l'entesa".

"La memòria és un deure", ha remarcat Calleja, que ha recordat que "la Covid-19 és i segueix sent una executora freda, cruel i destructora". "Memòria" i també "compassió" pel "dolor" que comparteixen tots els afectats. "Avui simbòlicament ens acomiadem de mares, pares, fills, germans, amics. Prenem les seves mans, acariciem les seves galtes, registrem en el nostre cor la seva mirada. Descansin en pau i quedin en la memòria de tots", ha dit Calleja.

La infermera d'urgències de la Vall d'Hebron ha recordat els moments més durs de la pandèmia: "Ens hem sentit impotents, amb una sensació brutal d'incertesa, aprenent sobre la marxa, donant tot el que teníem i al límit de les nostres forces". López ha demanat no oblidar aquest esforç i ha fet una crida a seguir respectant les recomanacions sanitàries i ha reivindicat la sanitat pública. "No hi ha millor homenatge que vetllar per la nostra salut i la dignitat de les nostres professions". "Qui cuidarà de nosaltres si la persona que ens cuida no pot fer-ho?", ha qüestionat.

L'acte ha durat prop de tres quarts d'hora i l'han presidit el reis Felip VI i Letizia amb les princeses Elionor i Sofia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i tots els presidents autonòmics. Entre ells, el president de la Generalitat, Quim Torra. El govern espanyol en ple, les presidentes del Congrés i Senat, Meritxell Batet i Pilar Llop, els presidents del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, Juan José González Rivas i Carlos Lesmes, hi han estat així com expresidents de l'executiu espanyol -José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy- i el líder de l'oposició, Pablo Casado.

També hi han estat autoritats europees, com la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; el president del Consell Europeu, Charles Michel; el president del Parlament europeu, David Sassoli; i l'Alt Representant de la Unió Europea, Josep Borrell. A banda, hi ha acudit el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg; el president de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus; i el secretari general de l'Organització Mundial del Turisme, Zurab Pololikashvili.

En representació dels treballadors essencials hi ha hagut agricultors, escombriaires, farmacèutics, membres de les forces de seguretat, científics, empleats de supermercats o periodistes, entre d'altres professions. Han estat presents representants de totes les confessions religioses acreditades a Espanya. Un centenar dels assistents eren afectats pel coronavirus.

L'acte s'ha fet en castellà però amb parts repetides en català, euskera, gallec, francès i anglès. Part dels presents han dipositat roses blanques al centre de la plaça en record dels més de 28.000 morts. Ha acompanyat l'homenatge una peça musical de Brahms i la lectura del poema 'Silenci' d'Octavio Paz, a càrrec de l'actor José Sacristán. L'acte ha començat amb l'himne espanyol i ha finalitzat amb un minut de silenci. El cost de l'acte ha estat de 22.000 euros, segons fonts del govern espanyol.