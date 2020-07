Sanitat registra 666 nous positius per Covid-19 a Espanya i tres morts més

El Ministeri de Sanitat ha registrat 666 nous positius per Covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats de dilluns, segons l'informe d'aquest dimarts. Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 256.619 casos confirmats per proves diagnòstiques.

Dels diagnòstics, 263 van ser el dia previ. L'autonomia amb més diagnòstics és l'Aragó, amb 81, seguida de la de Catalunya amb 66, amb els brots de Lleida i de l'Hospitalet, i de la d'Andalusia amb 26. Madrid en va diagnosticar 25.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.409 el total de morts per coronavirus a Espanya, tres més que dilluns. Segons l'informe d'avui, hi ha hagut 8 defuncions en els últims set dies, una a Catalunya.

En l'última setmana hi ha hagut 165 hospitalitzacions i 11 ingressos en UCI. Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 6.955 diagnosticats en els últims 14 dies i 4.297 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 2.325 casos en els últims 14 dies i 803 en la darrera setmana.



L'Aragó, l'autonomia amb més diagnòstics

L'Aragó és l'autonomia amb més diagnosticats el dia previ: 81 dels 263. La segueix Catalunya, amb 66, Andalusia, amb 26, Madrid, amb 25, Castella i Lleó amb 15, Extremadura i Navarra amb 11, respectivament, i el País Valencià amb 9.

Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s'han confirmat 65.429 casos de coronavirus. En els últims 14 dies se n'han diagnosticat 3.718 i 2.327 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 1.351 persones en els últims 14 dies i 427 en la darrera setmana.



Defuncions i hospitalitzacions

En el total de defuncions, n'hi ha tres més que dilluns i 8 en l'última setmana. Tres a Castella i Lleó, i un respectivament a Catalunya, Andalusia, Castella-la Manxa, Galícia i el País Basc.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 125.797 hospitalitzacions, 165 l'última setmana. D'aquestes, 32 a Catalunya, 26 a l'Aragó, 25 a Madrid, 18 a Andalusia, i 15 a Castella-la Manxa i al País Valencià respectivament. Només 2 Comunitats Autònomes no han tingut cap ingrés.

En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.721 entrades, 5 més que el total de dilluns i 11 en els últims set dies. D'aquests, 2 han estat a Catalunya.