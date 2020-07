Sanitat registra 28.385 morts per coronavirus a Espanya, disset més que dijous, i 442 nous positius

El Ministeri de Sanitat xifra en 28.385 el total de morts per coronavirus a Espanya, disset més que dijous (28.368). Segons l'últim informe del Ministeri, hi ha hagut 21 defuncions en els últims set dies, set de les quals a Madrid, quatre a Castella i Lleó, tres al País Basc, dues a Catalunya, dues a Castella-la Manxa i dues més a Andalusia. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 250.545 casos confirmats per proves diagnòstiques, 442 més que ahir, i 174 diagnosticats el dia previ. D'aquests, 50 han estat a Madrid, 42 a Catalunya i 31 a l'Aragó. En l'última setmana hi ha hagut 141 hospitalitzacions i 13 ingressos en UCI.