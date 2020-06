El govern espanyol manté als creuers la prohibició d'entrar a l'Estat

El govern espanyol ha decidit mantenir la prohibició d'entrada a l'Estat de tots els creuers, independentment del port de procedència, fins que s'acabi la crisi sanitària de la covid-19. Segons publica aquest dissabte el BOE, aquesta és una "una mesura proporcionada, objectiva i no discriminatòria, i que està en línia amb l'objectiu establert pel Comitè d'Emergències de l'OMS d'interrompre la propagació del virus".

Amb tot el director general de la Marina Mercant podrà aixecar la prohibició, a sol·licitud de Ports de l'Estat i d'acord amb el ministeri de Sanitat, en casos puntuals. El govern espanyol ha argumentat que és "urgent i necessari" el manteniment de certes mesures de contenció i prevenció davant de possibles riscos.

"Es prohibeix l'entrada en ports espanyols dels vaixells de passatgers de tipus creuer que realitzin viatges internacionals i naveguin per aigües de la mar territorial a fi d'entrar en els ports espanyols oberts a la navegació internacional", detalla l'ordre ministerial.

Aquesta mesura serà vigent fins que acabi la crisi sanitària provocada per la covid-19, d'acord amb el Reial decret llei 21/2020 per a la 'nova normalitat' que inclou de mesures de prevenció, contenció i coordinació per tal de fer front a la crisi sanitària.