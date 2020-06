Illa diu que l'Estat està preparat per un possible rebrot i farà noves onades de l'estudi de seroprevalència a la tardor

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que el sistema sanitari espanyol està preparat per a un possible rebrot del coronavirus. "S'està constituint una reserva estratègica d'equips per part de les CCAA i el Ministeri està fent un esforç per tenir una segona reserva d'equips de ventilació mecànica", ha afirmat el ministre, que ha recordat que s'està preparant ja també la campanya de vacunació de la grip. Illa també ha avançat que el seu Ministeri preveu fer noves onades de l'estudi de seroprevalència al setembre i octubre i que l'Estat treballa amb la resta de països de la zona Schengen per acordar un criteri comú sobre si obre les portes a viatgers procedents de tercers països.

El una entrevista a la Cadena Ser, Illa ha assegurat que en cas de rebrot de coronavirus "estem molt millor preparats" i els hospitals tindrien material suficient malgrat que hi ha algun problema amb els guants i "s'hi està treballant".

En tot cas s'ha mostrat preocupat per les imatges de festes al carrer que han tingut lloc en els últims dies i ha demanat de nou extremar les mesures de prudència perquè "el virus encara està entre nosaltres". "A Europa l'hem controlat, però segueix entre nosaltres, el derrotarem quan tinguem una vacuna eficient", ha afirmat.

Ha admès que un dels perills és l'arribada de persones en avió procedents de la fora de la zona Schengen i ha avançat que aquesta setmana Exteriors negocia ambla resta de membres de l'Eurogrup un acord "per veure si prorroguem la limitació d'arribades de tercers països" o bé si s'adopten restriccions respecte a països concrets.

11 brots actius

En tot cas ha afirmat que actualment hi ha 11 brots de coronavirus actius a l'Estat, però "estan tots sota control", també l'últim a Aragó, que està "en vies de ser controlat". Segons el ministre, els protocols de test a casos sospitosos estan funcionant perfectament. A més del 90% dels casos de símptomes se'ls fa un PCR en menys de 24 hores fruit d'un "esforç important" per part de les CCAA.

Ha afirmat que aquests 98 dies d'estat d'alarma "han estat durs per a mi i per al president en particular", perquè la pandèmia ha estat "un mirall que ha reflectit el millor i el pitjor de la societat", amb un "compliment exemplar de la ciutadania" i una "actitud heroica dels professionals sanitaris".

Respecte al paper de l'oposició, ha lamentat que no s'hagi comportat com ho ha fet a Portugal, però no volgut fer crítiques explícites. "En aquests casos tothom s'ha de posar a treballar e la mateixa direcció, com ha fet molta gent i col·lectius", i "les mesures que s'han anat adoptant s'ha demostrat que eren les necessàries".

Sobre les residències ha afirmat que no té constància directa de cap cas de persones mortes perquè no se'ls va transportar a l'hospital, però ha afirmat que cal que les CCAA facin "balanç" de com han anat les coses a les seves CCAA i adoptar decisions. Ha negat taxativament que el govern espanyol recomanés a les CCAA no transportar avis de les residències als hospitals.

En tot cas ha afirmat que el seu Ministeri està "analitzant" la informació sobre les persones mortes en residències i la facilitarà quan en disposi.