Agents controlant els vehicles que passen per la frontera cap a França. ACN

França mantindrà les restriccions frontereres amb Espanya fins al 21 de juny en reciprocitat amb les mesures imposades pel govern espanyol. Segons recull AFP, el ministeri de l'Interior francès ha anunciat aquest dijous que "la situació a la frontera franco-espanyola es mantindrà tal com està en l'actualitat fins al 21 de juny, amb restriccions a les dues bandes", després d'una reunió amb el govern espanyol. França aixeca les restriccions frontereres amb la resta d'estats veïns de la Unió Europea el 15 de juny, tal com demana la Comissió Europea, mentre que ara per ara Espanya preveu fer-ho l'1 de juliol. Amb Andorra, Espanya obrirà fronteres aquest divendres.

Fonts del ministeri de l'Interior espanyol apunten que "encara no hi ha res definitiu" i que la decisió per aixecar les restriccions fronteres es prendrà "de manera dialogada, consensuada i coordinada amb la resta de països". "Aquest és el moment en què estem", assenyalen.