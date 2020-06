El Consell de Ministres aprova reduir la distància de seguretat de 2 metres a 1,5

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el decret de mesures per a la "nova normalitat" i descarta una recentralització de competències. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que s'ha negociat l'esborrany i que han decaigut alguns punts. Entre ells la possibilitat "en cas que sigui necessari" de reassumir el control: "No hi haurà cap invasió".

També s'ha pactat reduir les distàncies de seguretat interpersonal de 2 metres a 1,5 metres. La normativa, que estarà en vigor fins que es "derroti el virus", contempla també l'obligatorietat de dur mascareta –tant en espais públics com privats- si no es pot mantenir la distància i preveu multes de fins a 100 euros per als que ho incompleixin.

També fixa que la covid-19 es considerarà una malaltia de declaració obligatòria urgent. Això implicarà que s'hauran de facilitar a les autoritats de salut pública competents totes dades necessàries per al seguiment i vigilància del virus.

Una obligació que afectarà tant a les administracions públiques com als centres públics i privats que en depenguin, especialment els serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris.

La mesura també serà vigent tots els mitjans de transport. En el cas dels vehicles privats, serà obligatòria quan els ocupants no visquin al mateix domicili. A més contempla controls sanitaris als aeroports i ports. També fixa la obligació que els operadors del transport terrestre que tinguin seients preassignats mantinguin la informació de contacte del viatgers per si fós necessari i es detectessin casos positius entre els passatgers.

Els serveis de salut de les CCAA hauran de continuar garantint, especialment a la primària, que a "tots" els casos sospitosos de coronavirus se'ls faci una prova PCR o un test de diagnòstic tan aviat com sigui possible.