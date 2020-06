La «nova normalitat» preveu multes de fins a 100 euros per no portar mascareta

No dur mascareta en els termes estipulats, és a dir, quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat, d'entre un metre i mig i dos metres, tant a l'aire lliure com en espais tancats, podria suposar una multa de 100 euros durant la 'nova normalitat' posterior a la fase 3 de la desescalada. Així ho indica un esborrany del decret llei redactat pel govern espanyol per regular aquest escenari post crisi de la covid-19 al qual ha tingut accés la Cadena Ser. La mascareta també serà obligatòria, com ara, a tots els mitjans de transport, i al vehicle particular no ho serà quan els que hi viatgin convisquin al mateix domicili. Incomplir aquests preceptes serà considerat, si l'esborrany tira endavant, una infracció lleu.

L'esborrany al qual ha tingut accés l'emissora radiofònica estableix també que les Comunitats Autònomes seguiran tenint l'obligació de facilitar al Ministeri de Sanitat totes les dades necessàries per fer seguiment de la covid-19 i les que calgui per garantir la coordinació entre les autoritats sanitàries davant de situacions d'emergència.

En cas de nous brots, establiments, mitjans de transport i altres entitats hauran de facilitar a les autoritats sanitàries la informació de què disposin per identificar les persones potencialment afectades, amb l'objectiu de traçar contactes i tallar cadenes de transmissió.