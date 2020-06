El govern espanyol permet ocupar tots els seients a trens, metro o bus

Tots els seients dels autobusos, trens o metro es podran ocupar a partir de dilluns, segons es desprèn del BOE publicat aquest dissabte, que aixeca la restricció del 50% d'ocupació dels seients que estava vigent fins ara en alguns dels transports. Així, ja no hi haurà limitacions en l'ocupació de gent asseguda, tot i que es demana que, quan el nombre de passatgers ho permeti, es procuri garantir la "màxima separació" entre persones. Pel que fa als transports públics amb espais per viatjar de peu, es manté l'obligació de garantir que només hi hagi dos persones per metre quadrat.

En el butlletí oficial de l'Estat, també s'especifica que l'ús de guants serà obligatori per al conductor i, en el cas que n'hi hagi, l'acompanyant, en motocicletes i ciclomotors d'ús compartit. El BOE admet com a guants vàlids els que habitualment utilitzen els motoristes com a protecció.

La nota manté el permís d'ús de totes les places en transport privat sempre que totes les persones convisquin al mateix domicili. Quan no es comparteixi casa, es permet que en el cotxe particular viatgin fins a dos persones per fila de seients, mantenint la màxima distància possible.

Pel que fa als taxis, podrà haver-hi dues persones per fila addicional, excepte en cas que siguin persones de la mateixa casa, quan n'hi podran viatjar tres per fila. En els vehicles en què només hi ha una fila de seients, com les cabines de camions o furgonetes, hi podran viatjar com a màxim dues persones, guardant "la màxima distància possible".