Sanitat admet problemes en la notificació de morts per covid-19 i diu que la xifra total s'enfilarà fins als 28.000

El Ministeri de Sanitat admet problemes en la notificació de les dades de morts per coronavirus i diu que en els propers dies actualitzaran la xifra total que s'enfilarà "al voltant dels 28.000". Aquest dimarts, Sanitat n'ha comunicat 27.127 els mateixos que en els últims dos dies. Una dada que significaria que no s'hauria produït cap defunció durant dos dies consecutius però el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que hi ha una comunitat autònoma que ha tingut problemes per "carregar les dades" i que estan fent verificacions.

També ha admès que les dades estan generant problemes i que és possible que si les CCAA fan canvis després d'entregar-los les xifres a les 12 les migdia no les constin.

Això explicaria que algunes comunitats estiguin reportat morts que no consten al registre oficial. En aquest sentit, ha dit que ara la prioritat és la detecció precoç i identificar les cadenes de transmissió.

Durant la roda de premsa d'aquest dimarts, Simón ha admès que hi pot haver algun retard en la introducció de les dades i que s'estan "verificant" els morts notificats per les CCAA perquè és possible que "la data amb es donin les dates en què es coneix la mort i no la que va morir".

A aquesta situació, si suma el fet que les autonomies lliuren les dades a les 12 del migdia i que si s'hi introdueixen canvis a posteriori no es comptabilitzen al Ministeri. Simón també ha explicat que hi ha hagut una CCAA que ha tingut alguns problemes a l'hora de carregar les xifres i que s'estan fent comprovacions per veure si s'ha fet bé.

En qualsevol cas, ha dit que a hores d'ara saben que dels gairebé 240.000 casos diagnosticats, hi ha uns 28.000 morts. Una xifra que s'actualitzarà a la sèrie de dades –que s'està corregint des de fa dies- en els propers dos dies i que, a hores d'ara, se situa en els 27.127. Simón ha dit que això es farà un cop a la setmana i que esperen que aquest procés d'actualització es "pugui parar en breu" un cop "tots els morts que encara no estan registrats o els pugui faltar la data estiguin corregits".

També ha explicat que del total d'hospitalitzats durant tota la pandèmia queden als centres hospitalaris unes 5.200 persones i que la resta o s'han curat o es troben amb simptomatologia lleu a casa seva, des d'on se'ls fa seguiment.

La prioritat: controlar la transmissió

Simón ha insistit que tot i que les dades de mort són importants, ara el que és important per als epidemiòlegs és controlar les cadenes de transmissió per evitar rebrots i més propagació del virus. En aquest sentit, ha dit que cada cop hi ha menys persones ingressades a les UCI i que això fa que les persones que moren no s'hagin infectat de manera recent sinó que siguin casos més antics. "Ara el que volem saber és la transmissió i si hi ha o no hi ha risc", ha dit.