Sanitat xifra en 27.127 les persones mortes per coronavirus a Espanya

El Ministeri de Sanitat xifra en 27.127 el total de morts per coronavirus a tot l'estat espanyol. Segons l'últim balanç d'aquest dilluns, les defuncions són les mateixes que les comunicades diumenge, tot i que s'especifica que en els últims set dies hi ha hagut 35 decessos per la covid-19.

En relació al nombre de positius confirmats, Sanitat els xifra en 239.638, 209 més que ahir i 71 diagnosticats el dia previ. Catalunya ha registrat en l'última setmana 11 de les 35 defuncions, seguida de Castella i Lleó, amb 6. El ministeri continua revisant les dades per corregir les sèries històriques.