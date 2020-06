Ábalos obre la porta a la mobilitat entre CCAA i províncies en fase 3 en funció de l'evolució de les dades

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha obert la porta a permetre la mobilitat entre Comunitats Autònomes que passin a la fase 3 abans del 21 de juny i també dins de la mateixa CCAA, en funció de l'evolució de les dades. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va dir diumenge que seran les autonomies les que gestionin la desescalada i la mobilitat interna entre territoris a partir d'aquella fase. Ábalos ha recordat que a partir del 21 de juny, quan està previst que decaigui l'estat d'alarma, la mobilitat entre províncies ja no estarà restringida. "Esperem que la mobilitat sigui possible, estarem vigilants", ha dit.

En una entrevista aquest dilluns a 'TVE', el ministre de Transports ha defensat els canvis en la desescalada que s'havia comunicat inicialment perquè l'objectiu és "donar resposta sobre la realitat i no sobre la ficció o l'artifici".

"Sempre vam dir que seria asimètrica", ha dit. També ha assegurat que l'establiment d'una quarantena per als ciutadans estrangers que arriben a Espanya va ser una decisió "coherent" amb el pla de desescalada per als ciutadans espanyols. "Vam plantejar la quarantena quan aquest turisme no es podia produir", ha dit.

Suport de Cs

Preguntat pel posicionament de Cs a la sisena pròrroga de l'estat d'alarma, Ábalos ha argumentat que no s'han produït canvis que justifiquin un canvi. "No han canviat les circumstàncies" ni les "raons" d'anteriors suports perquè el suport és a una sortida "endreçada" de l'estat d'alarma i no al govern espanyol, ha apuntat Ábalos.

Polèmica amb el 8-M

Ábalos ha insistit que a principis de març el govern espanyol no coneixia "la dimensió del problema" del coronavirus i ha defensat que van actuar amb "responsabilitat" perquè van declarar l'estat d'alarma. El ministre de Transports ha dit que no veu "molt correcte" l'ús del vídeo d'Irene Montero filtrat per l''ABC'.