Fase 3: Es poden fer reunions de 20 persones i s'obren teatres i cines amb el 50% d'aforament

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dissabte la normativa que regirà la fase 3, que dóna més llibertat per les activitats tot i que es manté l'estat d'alarma. Amb aquest nou pas de desescalada les barres dels bars recuperen la seva activitat, els teatres, cinemes i auditoris poden obrir amb un 50% del seu aforament, poden obrir casinos i bingos, les reunions podran ser de fins a 20 persones i es podrà fer congressos amb 80 assistents. Podran obrir tots els comerços sense límit de superfície, sempre que el seu aforament no superi el 50%, i es reobriran les zones comunes dels centres comercials. A més, es podran fer activitats culturals en biblioteques i museus i activitats de lleure dirigides als joves i infants.

Als bars, restaurants i hotels es permetrà consumir a la barra, sempre que es mantingui la distància de seguretat entre clients o grups de clients de dos metres. A més, les terrasses a l'aire lliure podran obrir el 75% de la seva capacitat.

Els hotels i allotjaments turístics podran obrir les seves zones comunes, sempre que no superin el 50% del seu aforament. Es podran fer activitats de turisme actiu i de naturalesa amb grups de fins a 30 persones. A més, es podran reobrir els centres reacreatius turístics, zoològics i aquaris amb un aforament màxim del 50%.

En matèria d'esports es permetran els entrenaments de caràcter mitjà en lligues no professionals federades i la celebració d'espectacles i activitats esportives.

En matèria laboral la preferència segueix sent el teletreball "sempre que sigui possible". No obstant això, segons l'ordre del BOE, les empreses "podran elaborar protocols de reincorporació presencial a l'activitat laboral", sempre d'acord amb la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals que "hauran d'incloure recomanacions sobre l'ús d'equips de protecció adequats al nivell de risc, la descripció de les mesures de seguretat a aplicar, la regulació de la tornada al treball amb horari escalonat pel personal, sempre que això sigui possible, i la conciliació de la vida laboral i familiar".