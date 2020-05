Les regions de Girona, Centrals, Alt Penedès i Garraf passaran a fase 2 aquest dilluns

Les regions sanitàries de Barcelona, l'àrea metropolitana nord i la sud seran una sola regió sanitària a partir de dilluns que ve, 1 de juny. El Ministeri de Sanitat ha acceptat la proposta de la Generalitat d'unificar les tres regions i, per tant, estarà permesa la mobilitat entre tots els municipis que les conformen, que es mantindran en fase 1. D'altra banda, Girona, Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf passaran a fase 2 a partir de la setmana que ve i se sumen al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran, que ja hi són des de la setmana passada. D'aquesta manera, només l'àrea metropolitana de Barcelona i Lleida seguiran en fase 1 mentre que la resta de Catalunya estarà en fase 2.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, han anunciat aquest dijous al vespre en roda de premsa que donen llum verda a les peticions de la Generalitat després d'haver mantingut les reunions bilaterals amb les Comunitats Autònomes. Illa ha reconegut l'actitud de "prudència" de la Generalitat i ha considerat una decisió "encertada" no haver demanat la progressió de Lleida pel brot que s'hi ha detectat.

Prop del 70% de la població espanyola en fase 2

Pel que fa a la resta de l'Estat espanyol, passen a fase 2 la comarca d'El Bierzo a Castella i Lleó; les províncies d'Albacete, Ciudad Real i Toledo a Castella-la Manxa; les províncies de Màlaga i Granada a Andalusia així com tot el País València (Castelló, València i Alacant) i el municipi de Totana a Múrcia.

Les illes de La Gomera, Hierro i la Graciosa passaran a la fase 3 i l'illa de Formentera a les Balears. D'aquesta manera, pràcticament tot l'Estat espanyol -prop del 70% de la població- estarà en fase 2 a excepció de Madrid i algunes zones de Catalunya i gran part de Castella i Lleó.

Rebutja la flexibilització de la 1 a Madrid

El govern espanyol ha rebutjat que Madrid pugui flexibilitzar algunes mesures en fase 1. "Nosaltres som partidaris de cenyir-nos a allò permès a cada una de les fases", ha dit Illa. Madrid havia demanat la tornada a les aules de segon de Batxillerat, l'apertura de centres comercials amb aforament limitat i l'eliminació de les franges horàries per als passejos.

Illa ha afirmat que el Ministeri de Sanitat s'ha mostrat partidària de flexibilitzar mesures "només en condicions molt particulars" com, per exemple, en el cas de municipis petits i ha recordat que la Comunitat de Madrid ha descartat demanar el pas a la fase 2 en una decisió que considera "intel·ligent, responsable i prudent".

Què es pot fer a la fase 2?

La fase 2 elimina les franges horàries per als passejos de nens i adults i per fer esport així que es podran fer a qualsevol hora exceptuant les franges reservades per a la gent gran (de 10 a 12 h i de 19 a 20 h). Es pot accedir a les platges amb aforament limitat per assegurar la distància interpersonal. Les trobades amb amics o familiars a bars, al carrer o domicilis passen de tenir un màxim de 10 a 15 persones. A la fase 2 ja es poden fer visites a residències de gent gran i els centres educatius poden obrir amb assistència presencial d'alguns alumnes.