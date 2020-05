Les morts diàries per Covid a Espanya cau fins a les 59 persones

Espanya registra 59 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 28 menys que diumenge, amb unes xifres que continuen a la baixa també en nombre de nous positius confirmats. De diumenge a dilluns se n'han notificat 285 de nous, 136 menys que fa un dia (421). Catalunya n'acumula 85, seguida de Castella i Lleó, amb 42, i de Castella-la Manxa i Madrid, amb 30 cadascuna. També hi ha hagut 172 noves hospitalitzacions, 155 menys que diumenge (327) i 15 ingressos en UCI, 13 menys que ahir i la majoria (10) s'han produït a Madrid. En total, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 27.709 defuncions per la covid-19 i 231.606 positius testats.