El govern espanyol allarga la prohibició d'entrada a Espanya des de fora de la UE fins al 15 de juny

El govern espanyol ha decretat l'ampliació de la prohibició d'entrada a Espanya des de fora de la Unió Europea fins al 15 de juny. Així, l'executiu de Pedro Sánchez amplia aquesta restricció de viatges no essencials des de països tercers tal com havia demanat la Comissió Europea. La mesura no s'aplica a la frontera terrestre amb Andorra. A petició de Brussel·les, des del 17 de març els estats membres de l'espai Schengen van acordar restringir els viatges que no siguin essencials a la Unió Europea durant 30 dies. Inicialment, la mesura s'acabava a l'abril, però s'ha anat allargant cada mes.

Fins ara, les restriccions estaven vigents fins al 15 de maig i, per això, la Comissió Europea en demanava l'allargament.