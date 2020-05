Espanya suma 217 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 33 més que dimecres, i 506 positius, 67 més

Espanya suma 217 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 33 més que dimecres (184) i 41 més que aquest dimarts (176). Segons les últimes dades de Sanitat, hi ha hagut 506 nous positius testats, 67 més que fa 24 hores, i 2.551 infeccions resoltes, 708 més que aquest dimarts. Les noves hospitalitzacions registrades aquest dimecres són 330 a tot l'Estat, 82 menys que el dia anterior, la majoria a la Comunitat de Madrid (106). Hi ha hagut 29 ingressos en UCI, 36 menys que fa 24 hores. En total, des que va començar la pandèmia s'han registrat 27.321 defuncions per la covid-19 i 229.540 casos confirmats per PCR.

217 nous morts i 506 positius testats. Aquest és el darrer balanç del Ministeri de Sanitat. En les últimes 24 hores hi ha hagut 33 defuncions més que aquest dimecres i 67 positius més. En xifres totals, els confirmats ja sumen 229.540 i les morts, 27.321. Per comunitats, Catalunya és la que concentra més decessos amb 131, seguida de Madrid, amb 19. Hi ha sis comunitats que no han registrat cap mort i sis més que en tenen menys de cinc.

En nous confirmats, també Catalunya és la que concentra més nous casos (195), seguida de Madrid (88) i Castella i Lleó, amb 68. Hi ha tres comunitats sense nous confirmats i sis amb menys de sis.

Pel que fa a hospitalitzacions, des de dimecres n'hi ha hagut 330. La majoria a la comunitat de Madrid (106) i 29 ingressos en UCI, 14 a Catalunya. Hi ha quatre comunitats sense cap nova hospitalització i tretze sense cap entrada d'UCI. Els hospitalitzats totals des que va començar la pandèmia ja sumen 124.225 i els ingressos en UCI, 11.464.

En les últimes 24 hores, hi ha hagut 2.551 infeccions resoltes, 708 més que ahir. Des que va començar l'epidèmia, ja s'han curat 143,374 persones.

El nombre de professionals sanitaris infectats per la covid-19 des que va començar l'epidèmia s'eleva fins als 50.088.





Un "lleuger repunt"

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, admet que hi ha hagut un lleuger repunt i que les xifres són "una mica superiors". "Ho estem analitzant per veure si hi ha alguna cosa de fons o és fruit de les fluctuacions habituals", ha dit.

En aquest sentit, ha detallat que l'increment del nombre de morts, que s'han enfilat per sobre dels 200, tenen a veure amb la notificació per part de Catalunya de 131 defuncions en un sol dia. Simón ha dit que Salut Pública i el Ministeri ho estan avaluant per veure si es tracta de retards de notificació. "En general, l'evolució va a la baixa i la majoria de comunitats tenen una evolució molt coherent", ha dit.

La sortida dels menors

Simón també ha dit que els increments de casos detectats en els últims dies són "proporcionals" en totes les edats i no són superiors en nens, tal i com s'havia especulat inicialment. Una situació que ha atribuït a la major informació que estan facilitant les CCAA. "No sembla que estigui relacionat amb les mesures d'alleugeriment com la sortida dels nens, però ho seguirem amb molt de compte", ha dit.