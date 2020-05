La salut mental del 46% dels espanyols està en risc per la crisi del coronavirus, segons un estudi

Un estudi internacional revela que la salut mental d'un 46% dels espanyols està en risc per la crisi del coronavirus. La recerca, liderada per Open Evidence -vinculada a la Universitat Oberta de Catalunya-, mostra que 6 de cada 10 espanyols s'ha sentit en algun moment trist, deprimit o desesperat pel futur. Gairebé el 60% necessita que el govern no se centri només a prevenir el contagi, sinó també a evitar una important crisi econòmica. L'enquesta s'ha fet a 10.551 persones, 3.524 a l'Estat. Hi han col·laborat investigadors de la Universitat de Milà, de Trento, de Gasglow, de Tillburg i de Colòmbia. Les enquestes s'han fet a ciutadans d'Espanya, Itàlia i Regne Unit en tres setmanes consecutives, entre el 24 d'abril i el 17 de maig.

Durant l'enquesta s'avaluen els canvis de comportament vinculats a l'estrès, el trauma, i l'opinió sobre la resposta que està donant el govern.

Les dades recollides en la primera setmana, entre el 24 d'abril i l'1 de maig, mostren que la majoria de la població s'ha sentit en algun moment trista, deprimida o desesperada pel futur durant aquest període: un 67% a Espanya. D'entre aquests, un 13% s'ha sentit així durant 5 o 7 dies, un 22 durant 3 o 4 i un 32% durant 1 o 2 dies.

S'han analitzat aquestes dades juntament amb altres factors, com el tipus d'habitatge (de propietat completament pagat, de propietat amb hipoteca, de lloguer), condicions de vida (metres quadrats de l'habitatge, nombre de persones que hi viuen, presència de nens en edat escolar), situació laboral i els ingressos de la llar o estalvis. Tot plegat ha permès obtenir un indicador general de l'estat de la salut mental dels ciutadans. Els resultats revelen que la salut mental del 46% dels espanyols està en risc. En el cas d'Itàlia i el Regne Unit, un 42% i un 41% de la seva població, respectivament.

Als tres països, una gran majoria de participants coincideix amb l'afirmació que "el govern no s'ha de centrar només a prevenir el contagi, sinó també a evitar una important crisi econòmica": gairebé un 60 % a Espanya i al Regne Unit. A Itàlia, el suport a aquesta afirmació és una mica més elevat, al voltant d'un 65%.

Els ciutadans també han opinat sobre les mesures de desescalada. Al voltant d'un 70% dels espanyols i anglesos, i gairebé un 65% dels italians, estan d'acord amb la declaració que diu que el govern no només ha de comunicar als ciutadans què cal fer per complir les mesures de seguretat, sinó també explicar clarament com s'està planificant la sortida.

L'estudi preveu tres onades consecutives d'enquesta als mateixos ciutadans dels tres països. Ara s'ha publicat la primera tongada de resultats corresponent a l'enquesta que es va fer del 24 d'abril a l'1 de maig.

El segon sondeig, que analitza l'impacte de la situació en la capacitat cognitiva, la percepció de risc, la confiança i l'altruisme dels participants, s'acaba de fer entre el 2 i el 9 de maig i es preveu tenir-ne els resultats durant la setmana del 18 de maig.

Pel que fa a la tercera enquesta, que es farà del 10 al 17 de maig, posarà el focus en la incertesa i els conflictes relacionats amb la privacitat i el bé comú, i els interessos individuals i col·lectius relacionats amb la distribució dels recursos. Els resultats es publicaran durant la setmana del 25 de maig.