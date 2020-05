Les morts diàries a Espanya per coronavirus tornen a repuntar amb 244 defuncions en 24h i es registren 685 nous positius

L'Estat espanyol ha sumat 244 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, segons dades del Ministeri de Sanitat. La xifra torna a estar per sobre dels 200 morts, després que en els darrers dies s'hagués situat per sota, i es manté la tendència al repunt ja registrat aquest dimarts, quan es van registrar 185 noves víctimes. El total de morts des de l'inici de la crisi és de 25.857 persones. D'altra banda, es van comptabilitzar 685 nous positius -153 a Catalunya-, per sota dels 867 d'aquest dilluns. En total hi ha 220.325 positius per coronavirus confirmats per PCR des de l'inici de la crisi.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha lamentat el "petit increment" en defuncions però ha indicat que l'evolució en la majoria de comunitats autònomes "no és dolenta".

Sobre el fet que no coincideixen moltes de les dades que fa públiques el Ministeri de Sanitat, Simón ha insistit que és conseqüència del fet que les comunitat estan corregint sèries de dades pel retard en la notificació d'alguns casos. Ha augurat però que això "s'estabilitzarà en breu".

D'altra banda, ha indicat que la xifra de nous sanitaris contagiats, 202, respon al fet que s'estan fent les proves en zones de risc de contagi, com són els centres hospitalaris, i que en molts casos es tracta de proves serològiques que donen com a resultat positius que potser no són del moment però que han de quedar registrats.

857 noves hospitalitzacions i 51 a l'UCI

Pel que fa a la xifra de persones que han estat hospitalitzades, en les últimes 24 hores hi hagut 857 noves hospitalitzacions i hi ha un total de 120.466 casos que han hagut de ser ingressats. Hi ha 51 que ho han fet a l'UCI i ja són un total d'11.082.

Les persones que ja s'han recuperat són 126.002, de les quals 2.516 són notificacions noves de curats. D'altra banda, les persones que han donat positiu amb qualsevol mena de test (tant PCR com anticossos) són 253.682.

En relació al repartiment territorial de l'afectació del coronavirus, Catalunya és l'autonomia que ha notificat la xifra diària més elevada de nous casos (153) i noves defuncions (75). També el nombre més gran d'hospitalitzacions en 24 hores (340). La Comunitat de Madrid ha notificat 46 noves morts i 116 positius però continua sent la comunitat amb el total més elevat de casos i defuncions des de l'inici de la crisi.