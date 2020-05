Espanya torna a registrar 164 morts per coronavirus per segon dia i la xifra de positius baixa fins als 356

Espanya torna a registrar 164 morts per coronavirus en les últimes 24 hores i per segon dia consecutiu. Segons les dades del ministeri de Sanitat, des d'aquest diumenge hi ha hagut 356 nous casos confirmats per la covid-19, la xifra més baixa des del 8 de març i un 0,16% superior a les dades de fa 24 hores. Aquest diumenge la xifra de confirmats per PCR era de 838. Pel que fa a al nombre de curats, hi ha hagut 2.441 altes mèdiques en l'últim dia, 790 més que fa 24 hores. En l'últim dia, s'han produït 394 noves hospitalitzacions i 21 ingressos a les UCI. En xifres totals, ja hi ha 218.011 casos confirmats, 25.428 defuncions i 121.343 curats.

164 morts per coronavirus i 356 nous confirmats per la covid-19 a través de proves PCR en les últimes 24 hores. Aquestes són les últimes dades facilitades pel Ministeri de Sanitat. La xifra de defuncions repeteix les que es va produir aquest diumenge i només equiparables a les registrades el 19 de març (169 morts). Pel que fa als contagis, es tracta de la dada més baixa des del 8 de març i que suposa un increment del 0,16% respecte de diumenge.

En nombre de curats, la xifra supera en gairebé 800 els registrats fa 24 hores. S'ha passat dels 1.654 als 2.441. En l'últim dia, hi ha hagut 394 noves hospitalitzacions i 21 ingressos a les UCI.

En xifres globals, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 218.011 confirmats per coronavirus, 25.428 morts i 121.343 altes mèdiques.

Per comunitats, Madrid continua liderant el rànquing de contagis amb 62.395 totals seguida de Catalunya, amb 50.366. Malgrat això, en les últimes 24 hores a Madrid només s'hauria confirmat 1 cas per PCR mentre Catalunya en té 132 de comptabilitzats, la xifra més alta de la llista. L'altra comunitat amb més nous positius és Castella i Lleó amb 51. Balears, Ceuta, la comunitat Valenciaa o Murcia no han registrat cap nou cas confirmat.

En nombre de morts, en les últimes 24 hores se n'han produït 44 a Madrid, 35 a Catalunya, 25 a Castella la Manxa i 18 a Castella i Lleó. Hi ha sis comunitats que no han registrat cap defunció en l'últim dia. Entre elles, les Balears, Ceuta, Extremadura, Murcia o la Rioja.

Pel que fa als hospitalitzats, en les últimes 24 hores n'hi ha hagut 394 més. La majoria dels quals (144) a Madrid i a Catalunya (64). Canàries, Ceuta i Melilla no han tingut cap nou ingrés. A les UCI, en canvi, hi ha hagut 21 nous ingressos, la meitat dels quals (10) s'han produït Madrid. HI ha 12 comunitats que no han tingut cap cas que hagi requerit Unitat de Cures Intensives.

El nombre de sanitaris infectats per la covid-19 des que va començar la pandèmia s'enfila fins als 43.325.

Dades bones però "amb prudència"

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha dit que les dades són molt "bones" però ha demanat prudència recordant que es torna d'un cap de setmana "llarg" i que les xifres poden no ser "tant precises" com altres dies. En aquest sentit, ha dit algunes dades d'hospitalitzats s'han d'interpretar amb certa prudència perquè en alguns casos són pacients antics. "Que les dades vagin bé no exclou un rebrot i això ens inclou a tos, no només a les institucions sinó que també cal responsabilitat particular", ha dit.