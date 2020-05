Els morts per coronavirus a Espanya baixen lleugerament i són 276 en les últimes 24 hores

Els morts per coronavirus a Espanya tornen a baixar lleugerament i són 276 en les últimes 24 hores per un total de 25.100 víctimes per la pandèmia, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. Es tracta de la tercera jornada consecutiva per sota dels 300 finats ja que ahir divendres els morts van ser 281 (cinc més) i dijous van ser 268 (vuit menys). El nombre de curats de la covid-19 (2.572) torna a ser molt superior al de nous contagiats (1.147). En xifres totals, ja hi ha 117.248 persones que han superat la malaltia i 216.852 positius confirmats per PCR, amb un increment diari que es manté en el 0,5%. Andalusia (487), País Basc (425) i Madrid (376) són les tres comunitats amb més altes per coronavirus en aquesta darrera jornada.

Pel que fa a ingressos a la UCI, s'han comptabilitzat 49 nous casos arreu de l'Estat en un dia (35 menys que ahir), destacant els 16 de Catalunya i els 12 de Madrid. En total, 10.909 persones han passat per la UCI per mirar de superar el coronavirus. En paral·lel, el ministeri de Sanitat ha notificat fins a 556 nous hospitalitzats aquest dissabte 2 de maig –uns 200 menys que ahir- per un total de 117.949 en tota la pandèmia. Madrid (164) i Catalunya (117) són les dues comunitats que han sumat més ingressos hospitalaris aquestes darreres 24 hores.