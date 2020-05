L'ús de la mascareta serà obligatori al transport públic a partir de dilluns

L'ús de la mascareta serà obligatori en el transport públic a partir del dilluns 4 de maig, segons ha anunciat aquest dissabte en roda de premsa el president espanyol, Pedro Sánchez. En roda de premsa, Sánchez ha dit que es tornaran a repartir 6 milions de mascaretes als principals nusos de transport públic d'arreu de l'Estat, 7 milions més a les federacions de municipis i províncies i 1,5 a organitzacions com Càrites o Creu Roja. A banda, el president espanyol ha dit que els establiments com perruqueries, ferreteries o llibreries podran obrir a partir de dilluns a clients amb cità prèvia, però garantint que dins hi ha només un sol client per cada treballador.