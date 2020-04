Petits locals amb cita prèvia obriran el 4 de maig i l'11 el comerç minorista

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que el pla de desescalada del confinament de la Covid-19 contempla quatre fases, amb una primera que permetrà des del pròxim 4 de maig l'obertura de petits locals i establiments amb cita prèvia per a l'atenció individual de clients, com ara restaurants amb servei de menjar per emportar a domicili sense consum en el local.

En la següent fase, que s'iniciarà l'11 de maig, es permetrà l'obertura del comerç detallista "sota condicions estrictes de seguretat", excepte els centres comercials, en una fase en què la gent gran tindran un horari preferent.

Així ho ha anunciat Sánchez en una roda de premsa telemàtica al Palau de la Moncloa després del Consell de Ministres, en què ha detallat el 'Pla per a la transició cap a una nova normalitat "per a una desescalada del desconfinament a mig termini, que serà "gradual" i "asimètric" entre els diferents territoris i amb 4 fases en funció de diferents marcadors relatius a l'evolució de pandèmia.

En concret, a la fase zero es permetran "petites escletxes d'activitat econòmica", amb l'obertura de petits locals i establiments amb cita prèvia per a l'atenció individual de clients, com ara l'obertura de restaurants amb servei de menjar per emportar a domicili , sense consum en local i amb la "màxima" protecció, o l'obertura d'entrenaments individuals i entrenament bàsic de lligues professionals.

Amb la fase 1, que s'iniciarà l'11 de maig, es produirà l'inici parcial d'activitats, amb l'obertura del comerç baix i petit amb condicions "estrictes" de seguretat, excepte els centres o grans parcs comercials on són més probables les aglomeracions .

Per a aquesta fase es recull l'obertura de terrasses en la restauració amb una limitació de l'ocupació del 30% i en hostaleria una fase inicial d'obertura excloent les zones comunes i amb determinades restriccions fixades per Sanitat.

A més, els locals s'obriran amb un horari preferent per a majors de 65 anys, que serà un col·lectiu prioritari, així com el sector agroalimentari i els llocs de culte obriran amb un fòrum d'un terç.

També es preveu l'obertura de centres d'alt rendiment per torns i l'entrenament mitjà en lligues professionals.

Per a la fase 2 es preveu l'obertura de l'espai interior de locals amb un aforament d'un terç i només per al servei de taules, l'inici del curs escolar al setembre i la represa de la caça i pesca esportiva.

També tornarà l'oci i la cultura, amb cinemes, teatres i auditoris amb butaques preassignades i la limitació d'aforament a un terç, i activitat de monuments i exposicions, conferències amb un terç d'aforament, al temps que es podran celebrar actes i espectacles culturals amb menys de 50 persones.