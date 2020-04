Les morts diàries per coronavirus a Espanya tornen a baixar amb 301 en les últimes 24 hores, segons Sanitat

Les morts diàries per coronavirus a Espanya han tornat a baixar aquest dimarts amb 301 defuncions en les últimes 24 hores, 30 menys que dilluns. Segons les dades fetes públiques pel Ministeri de Sanitat, ja hi ha 23.822 morts per la malaltia i 210.773 casos confirmats des que va començar la pandèmia. El nombre d'altes (1.673) torna a superar per cinquè dia consecutiu els nous confirmats per PCR (1.308), tot i que amb una diferència més ajustada que en els darrers dies. Aquest dilluns hi va haver 2.144 altes mèdiques i 1.831 nous casos confirmats. Per comunitats autònomes, la més afectada en xifres totals continua sent la de Madrid amb 59.784 casos confirmats i 8.048 defuncions. La segueix Catalunya amb 48.158 casos i 4.808 morts.

De nou, però, Catalunya supera Madrid en casos confirmats en les últimes 24 hores: 403 davant dels 363 de Madrid. També en defuncions. Des d'ahir, a Catalunya s'han registrat 109 dels 301 morts de tot l'Estat. A Madrid, n'hi ha hagut 62.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 114.959 persones que han requerit hospitalització, 716 en les últimes 24 hores. A més, 10.364 han hagut d'ingressar a les UCI. Segons les dades de Sanitat i a l'espera que algunes comunitats ajustin les dades, en les últimes 24 hores n'hi ha hagut 46 més.

210.773 casos confirmats per proves PCR, un 0,6% més que aquest dilluns, i 23.822 morts per coronavirus. Segons les dades publicades pel Ministeri de Sanitat, en les últimes 24 hores hi ha hagut 331 morts i s'han confirmat 1.308 nous casos. Les dades tornen a situar el nombre de defuncions a l'entorn dels 300, amb 30 menys que aquest dilluns.

El nombre de curats torna a superar el de nous confirmats tot i que amb una diferència més ajustada que els últims dies. Aquest dimarts hi ha hagut 1.308 casos nous i 1.673 altes mèdiques, 471 menys que aquest dimarts. Pel que fa als nous casos, n'hi ha hagut 523 menys que ahir.

En nous confirmats, Catalunya i Madrid continuen liderant la llista. En canvi, Ceuta no n'ha registrat cap de nou en les últimes 24 hores i Astúries, Murcia, Melilla i Extremadura n'han tingut menys de cinc.

Pel que fa al nombre de morts, Navarra, Melilla i Ceuta no n'han registrat cap de nou. Murcia, Cantabria, Canàries i Balears només han tingut 2 morts. També hi ha vuit comunitats que no han tingut cap nou ingrés a les UCI en les últimes 24 hores.

Tendència "molt favorable"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, diu que la tendència és molt favorable. A més, ha dit que mesures com la sortida dels nens no haurien de tenir impacte en la transmissió de la malaltia però que cal ser cautelosos.