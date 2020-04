El Govern permetrà un aforament gradual del 30% i el 50% en els llocs de culte

El Govern permetrà un aforament del 30 per cent en els llocs de culte a la fase 1 de la desescalada, en la qual entraran a partir de l'11 de maig aquelles províncies peninsulars que compleixin amb els requisits establerts per l'Executiu. Aquest aforament augmentarà al 50 per cent en la fase 2 de la desescalada, que en aquelles províncies que vagin més de pressa arrencaria com aviat el 25 de maig a la Península.

El Govern ha avançat les dates de les fases de desescalada per algunes illes de Canàries i Balears. Així ho ha posat de manifest el president de Govern, Pedro Sánchez, a la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, en què ha detallat les quatre fases de desescalada (de 0 a 4), la primera de les quals arrenca el 4 de maig. "Els llocs de culte podran obrir limitant el seu aforament a un terç", ha explicat el president de Govern, Pedro Sánchez.