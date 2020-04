Sánchez anuncia que a partir del 2 de maig es permetrà fer esport al carrer

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que a partir del 2 de maig es podrà sortir al carrer per fer activitats esportives individuals o per passejar amb les persones que es convisqui si l'evolució de la pandèmia ho permet. En roda de premsa, el president espanyol ha assenyalat que qui concretarà l'ordre definitiva serà el ministeri de Sanitat després de veure quin és l'impacte del primer alleugeriment de les restriccions amb les sortides regulades dels infants. De fet, en relació a aquesta mesura, ha descartat la proposta que el Govern català ha llençat d'establir franges horàries per edats. "L'ordre del ministeri és clara i és la que s'ha de seguir en relació als requisits i exigències dels menors", ha respost.

Sánchez ha argumentat que simplement s'ha restringit les sortides de 9 del matí a 9 del vespre perquè els pares que treballin puguin conciliar. El Govern havia proposat que els menors de 6 anys poguessin sortir d'11 del matí a 1 del migdia i els infants de 6 a 13 anys –inclosos- ho fessin de 4 a 6 de la tarda, per evitar aglomeracions.

A partir d'aquest diumenge, els infants menors de 14 anys ja podran sortir al carrer a fer passejos d'una hora com a màxim i en un radi d'un quilòmetre respecte al seu domicili.