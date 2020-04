Les morts per coronavirus a Espanya baixen les últimes 24 h amb 367 noves defuncions i ja n'hi ha 22.524

Les morts per coronavirus a Espanya han baixat les últimes 24 hores amb 367 noves defuncions després de dies d'estancament (440 dijous, 435 dimecres i 430 dimarts). És la xifra diària més baixa registrada des del 21 de març. Segons les dades del Ministeri de Sanitat d'aquest divendres, ja hi ha 22.524 morts. El nombre d'altes diàries ha superat el de nous positius per primer cop des de l'inici de la crisi. S'han donat d'alta 3.105 persones mentre que hi ha 2.796 nous contagis confirmats amb prova PCR. El total de curats és de 92.355 i el nombre de positius confirmats per PCR és de 202.990. El total de positius confirmats amb PCR i també amb test d'anticossos eleva el total a 219.764 (6.740 més que dijous).

El nombre de professionals sanitaris infectats amb la covid-19 des de l'inici de la crisi és de 35.295.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha afirmat en roda de premsa que avui és un dia "positiu" amb increment de l'1,4% de casos nous, "la millor xifra des de fa moltes setmanes". Simón ha destacat el fet que sigui el primer dia que el nombre de curats supera els nous positius. "Són bones notícies", ha conclòs, i "l'evolució de l'epidèmia està començant a entrar on ha d'entrar".

El responsable de Sanitat ha apuntat que l'increment de nous positius (comptant només els confirmats amb PCR) és de l'1,4% mentre que l'augment de curats és superior, del 3,5%. Pel que fa al nombre de morts, implica un augment de l'1,7% i Simón ha destacat que baixa dels 400 per segon cop des del 22 de març. I la baixada és superior al primer cop, que va ser dilluns 20 d'abril quan es van registrar 399 morts.

També hi ha un 1,8% de pacients més ingressats a l'UCI i un 1,3% d'hospitalitzats més. Simón ha dit que es deu principalment a l'augment a una de les autonomies. Precisament, Catalunya amb 483 noves hospitalitzacions i 91 persones més a l'UCI. A Catalunya també és on hi ha més curats (661).

Pel que fa a la incidència del coronavirus per territoris, la Comunitat de Madrid continua encapçalant el nombre de contagiats amb 61.726 persones (comptant positius tant per PCR com test anticossos). Serien 58.191 només amb PCR. I 7.765 morts. A Catalunya, són 46.571 (o 45.544 només amb PCR) i 4.393 morts, segons el Ministeri de Sanitat.



"Neteja" de la sèrie

Simón ha explicat que aquest divendres han aconseguit presentar una sèrie de positius "neta" amb dades homogènies entre CCAA -la de confirmats per PCR-. El responsable de Sanitat ha dit que els dies anteriors tenien "soroll" de casos que no eren nous sinó que es van produir fa uns 15 dies i que són positius però no saben on ubicar-los. La sèrie "netejada" permet veure l'evolució de la transmissió, ha explicat.