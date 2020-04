Les morts per coronavirus a Espanya mantenen un lleuger increment amb 435 defuncions en les últimes 24 hores

Les morts per coronavirus a Espanya mantenen un lleuger increment després que en les últimes 24 hores s'hagin registrat 435 defuncions (430 el dia anterior, quan ja hi havia hagut un repunt), segons les dades del Ministeri de Sanitat d'aquest dimecres. 21.717 persones han mort per la malaltia covid-19 a l'Estat des de l'inici de l'epidèmia. Els nous contagis pugen, amb 4.211 casos confirmats en les últimes 24 hores, que eleven el total a 208.389 (el dia anterior se n'havien notificat 3.968). Pel que fa a les altes, hi ha 85.915 persones curades, de les quals 3.401 en les últimes hores (1.928 el dia anterior). Madrid és la comunitat amb més contagis, amb 59.199, i 7.577 morts. Catalunya ha registrat 43.802 positius i 4.247 defuncions.