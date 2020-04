El govern espanyol informarà aquest dimarts de les condicions per a la sortida dels nens a partir del 27 d'abril. La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha explicat en una entrevista a 'TVE' que el Consell de Ministres abordarà i aprovarà com podran ser les sortides però ha remarcat que només podran donar "passeigs curts" i sempre acompanyats d'un adult. Celaá ha dit que caldrà que vagin "amb compte" perquè no vagin a parcs públics. "Tots aquests detalls els veurem i aprovarem al Consell de Ministres d'avui" i els han preparat els experts de l'executiu espanyol, ha dit. Celaá ha considerat una "bona notícia" que els menors de 12 anys, si no hi ha canvis en l'edat, puguin començar a sortir.

La ministra d'Educació ha explicat que estan treballant per a la desescalada però que aquest dimarts se centraran en els nens i no abordaran la qüestió dels avis. Celaá ha esperat que el 9 de maig –quan hauria d'acabar la nova pròrroga de l'estat d'alarma- la situació sigui "molt millor" que l'actual. "Tenim fundades esperances de poder fer una desescalada prudent i cautelosa", ha assegurat.