Fixen el preu màxim de les mascaretes quirúrgiques en 0.96 euros

La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments ha fixat el preu màxim de les mascaretes quirúrgiques en 0,96 euros. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que l'objectiu és evitar "abusos" en aquests productes en el marc de la crisi actual però ha dit que, de moment, no s'ha establert l'import d'altres productes sanitaris com les guants o les mascaretes higièniques. "Si detectem abusos en altres productes actuarem", ha dit. Illa també ha dit que es tracta de preus inicials que es podrien "revisar" en funció de la situació de mercat.

La mesura respon a la ordre publicada al BOE el diumenge passat i que establia mesures excepcionals per garantir l'accés de la població als productes d'us recomanat com a mesures higièniques per prevenir contagis de la covid-19.

De moment, només s'ha fixat el preu màxim de venda de la mascareta quirúrgica però, segons el ministeri, està previst que en la propera reunió es decideixi el de les mascaretes higièniques d'un sol ús i de les reutilitzables amb l'objectiu de tenir una major "informació" sobre els costos de fabricació en el sector tèxtil nacional. Illa també ha dit que s'està treballant per activar la producció nacional d'aquest tipus de mascaretes higièniques.

El ministre ha dit que pel que fa a altres productes com els guants o les bates no s'ha establert cap import màxim però que si es detecta que hi ha abusos al mercat, "s'actuarà". També ha assegurat que són preus "revisables" en funció de la situació que es detecti.