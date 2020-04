Els adolescents entre 14 i 18 anys podran sortir sense acompanyament per les activitats permeses

La ministra portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, diu que els adolescents d'entre 14 i 18 anys podran sortir i per fer les activitats permeses al decret d'estat d'alarma sense acompanyament. Durant la compareixença posterior al Consell de Ministres, Montero ha concretat que la mesura "d'alleujament" que s'inclourà a la pròrroga de l'estat d'alarma només afecta els infants de menys de 14 anys perquè els majors ja gaudien d'aquesta possibilitat. En aquest sentit, ha dit que "un nen de 4 o 5 anys no pot anar a comprar el pa sol però els de 15 o 16 anys ja ho han estat fent i, per tant, ho podran seguir fent sense inconvenients".

Montero ha remarcat que cal responsabilitat i que els infants hauran d'anar acompanyats pels adults amb qui conviuen. En qualsevol cas, ha negat que es pugui sortir a l'exterior per fer passejades sense justificar.

D'altra banda, ha negat que hi hagi "contradiccions" entre el que ella ha anunciat aquest dimarts i el que va anunciar dissabte el president Pedro Sánchez sobre la possibilitat que els nens poguessin sortir a passejar. "Va parlar de respirar una mica millor: es referia a abandonar el seu domicili després de la quinta setmana de confinament", ha afegit.

Sobre la gent gran, la ministra ha dit que ja poden sortir de casa seva per fer les activitats permeses al decret d'estat d'alarma i ho podran seguir fent. "És diferent dels menors que ara no podien fer-ho".