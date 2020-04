Espanya suma 585 morts i 5.252 nous contagis en les últimes 24 hores, segons el Ministeri de Sanitat. Les últimes dades facilitades pel Ministeri mostren un important decalatge en el total acumulat de defuncions i el de curats, que atribueixen a ajustos en la metodologia que han obligat a modificar les sèries històriques. A la pràctica, implica que tot i l'increment de més 500 morts en un dia, la xifra total passi dels 19.130 d'aquest dijous als 19.478 d'aquest divendres (348 més). El mateix passa amb les altes. Segons el Ministeri, en les últimes 24 hores n'hi ha hagut 3.502 però el total baixa respecte ahir passant dels 74.797 als 72.963.

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que han tingut un "problema" amb una comunitat autònoma –que no ha concretat- de la qual obtenien informació per dues "fonts" i que algunes "no tenien la consistència que pretenem donar a les sèries de dades". "Estem començant a demanar informació més detallada a les comunitats per adaptar-los i que mesurin el mateix que en dies anteriors", ha dit.

Ball de xifres en l'últim balanç del Ministeri de Sanitat. Espanya ha registrat en les últimes 24 hores 585 nous morts per coronavirus i 5.252 nous casos positius. Malgrat això, l'acumulat de xifres des que va començar la pandèmia presenta un important decalatge. Simón ho atribueix a un seguit d'ajustos que estan fent en les peticions d'informació a les comunitats autònomes i a el "problema" que han tingut amb una en concret –que no ha detallat-. Això ha provocat un retard en la publicació –de més de mitja hora de l'habitual- i que les dades desquadrin significativament.

Sobre el paper, tot i que hi ha hagut més de 500 morts per la malaltia en un dia, la xifra total acumulada ha passat dels 19.130 comunicats ahir als 19.478, 348 més. També varia significativament la dada de curats. Segons el Ministeri en 24 hores n'hi ha hagut més de 3.500 però en canvi en l'acumulat han baixat dels 74.797 de dijous als 72.963 d'avui.

Simón ha dit que durant dos o tres dies hi poden haver "dades que poden semblar estranyes". "El procés pot portar uns dies per aconseguir que siguin consistents", ha afegit.

La comunitat de Madrid continua essent la més afectada amb 51.993 casos i 7.007 morts. Catalunya continua en la segona posició, tot i que les dades facilitades pel Ministeri no es corresponen amb les facilitades per la Generalitat ahir. Salut va informar de 39.736 positius i 4.056 morts confirmats o sospitosos. En canvi, a la sèrie de dades de Sanitat, Catalunya concentra 38.316 casos i 3.752 morts per la covid-19.

Actualització a Catalunya

De fet, el Ministeri detalla que "s'han actualitzar les dades de Catalunya, que han estat validades per les autoritats de Salut Pública de Catalunya". Aquestes variacions, afegeixen, "seran corregides en els propers dies".

Les dues castelles, Castella-la Manxa i Castella i Lleó, continuen al capdavant de la llista amb 15.997 i 14.903 casos i 1.852 i 1.401 morts, respectivament.

Continua el "descens"

Amb tot, Simón ha assegurat que les xifres de nous contagis "estan distorsionades per la introducció de test". En tot cas, ha celebrat que "l'increment que s'ha anat reduint des de l'inici de l'estat d'alarma", i ja es produeix un "descens progressiu" de casos.