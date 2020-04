Les morts per coronavirus a Espanya baixen lleugerament les últimes 24 hores, amb 523 defuncions i ja sumen 18.579

Espanya ha sumat 523 morts per coronavirus les últimes 24 hores i 5.092 nous positius. Segons les dades del Ministeri de Sanitat d'aquest dimecres, a l'Estat espanyol ja s'han registrat 18.579 defuncions per la covid-19 i 177.633 casos. La xifra diària de morts implica una baixada amb relació a la registrada dimarts (567) i suposa un augment del 2,9% mentre que el nombre de positius indica un augment diari superior al del dia anterior (3.045), amb un increment del 3%. Pel que fa a les altes, ja són 70.853 persones curades, 3.349 més que dimarts, un 5% més. L'autonomia amb més casos continua sent Madrid amb 49.526 positius i 6.724 morts seguida de Catalunya amb 36.505 positius i 3.756 defuncions.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat en roda de premsa que malgrat que la xifra de defuncions segueix sent alta "manté la tendència descendent dels últims dies".

En les últimes 24 h s'han registrat 44 defuncions menys que les morts diàries registrades dimarts, quan va haver-hi un repunt, però segueixen sent més que les de dilluns (517). L'augment del 2,9% és similar al dels últims dies i baixa per primer cop del 3%.

Simón també ha explicat que en les últimes 24 h es van hospitalitzar 940 persones més -un increment de l'1,6%- i 73 van ingressar a l'UCI -un augment de l'1,3%-.

El nombre de positius registrats en un dia és el més elevat des de dijous 9 d'abril (5.726) i el percentatge d'augment trenca la tendència a la baixa registrada els últims tres dies, quan havia baixat del 3%. Simón ha tret importància a l'augment i ho ha atribuït, d'una banda, al fet que les autonomies estan començant a fer més proves serològiques i això fa augmentar els positius.

El responsable de Sanitat ha apuntat que molts dels nous positius per prova serològica són asimptomàtics i es fa "difícil ubicar-los en el temps" i saber quan va ser el contagi. A més, ha recordat que hi ha l'efecte de l'acumulació de casos pels festius de Setmana Santa.

Amb relació al repartiment territorial de casos, la tercera autonomia amb més incidència del coronavirus és Castella-la Manxa, amb 14.680 positius i 1.755 morts i la quarta Castella i Lleó amb 13.697 positius i 1.337 defuncions.