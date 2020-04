Interior ha interposat més de 650.000 denúncies per incomplir el confinament

Els cossos i forces de seguretat estatals han interposat més de 650.000 denúncies per incomplir el confinament des que es va decretar l'estat d'alarma pel coronavirus. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicat que la mesura no té una finalitat "recaptatòria" sinó de "conscienciació" i que, tot i que la xifra és elevada, els casos d'incompliment són una "excepció" en relació al comportament general dels ciutadans. D'altra banda, ha explicat que aquest dilluns no s'han detectat incidències remarcables. Marlaska ha detallat que s'han establert 1.500 punts de distribució per repartir-les a les comunitats on avui no és festiu i que hi ha participat 4.500 efectius dels diferents cossos policials.

Demà s'hi afegiran les altres vuit comunitats on aquest dilluns no era laborable. Aquest dimarts se'n distribuiran en un total de 2.100 punts d'accés al transport públic i hi participaran 6.000 efectius.

La policia ha interposat més de 650.000 denúncies per incomplir el confinament des que es va decretar l'estat d'alarma. Marlaska ha insistit durant una roda de premsa que es tracta d'una petita part de la població perquè la majoria "és solidària" i compleix amb les restriccions imposades. En aquest sentit, ha dit que la mesura no té una voluntat "recaptatòria" sinó que busca "conscienciar" la ciutadania i ha dit que seran "diligents" en la seva tramitació.

Sobre el destí dels diners recaptats, ha dit que primer caldrà cobrar-les totes i que després s'abordarà a quina finalitat van a parar. "Quan toqui es parlarà", ha insistit.

Marlaska també ha assegurat que durant el primer dia del retorn a la feina no hi ha hagut incidents remarcables. Un fet, ha dit, que demostra que la ciutadania està conscienciada. Sobre el repartiment de 10 milions de mascaretes als accessos del transport públic, ha explicat que se n'han distribuït en 1.500 punts de les comunitats autònomes on avui ja era laborable i que hi han participat 4.500 efectius, entre ells policies, protecció civil i voluntaris de la Creu Roja. Entre demà i dimecres es repetiran a les altres vuit comunitats que retornen a la feina després de la Setmana Santa i que en total se'n repartiran a 2.100 punts a través de 6.000 efectius.

El ministre no ha descartat que es puguin fer distribució durant més dies i ha garantit que a finals de setmana es garantirà l'abastiment en farmàcies i altres establiments habilitats.



Un gran acord "nacional"



D'altra banda, Marlaska ha tornat a fer una crida per a un gran pacte "nacional" emulant els de la Moncloa i ha assegurat que, tot i que la societat ha canviat des d'aleshores, cal que l'acord s'inspiri en els seus principis. "La majoria del país espera això de nosaltres", ha insistit.