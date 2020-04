Sánchez crida a la «desescalada política» i garanteix la no recentralització

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida als partits i presidents autonòmics per fer una «desescalada de la tensió política» i acabar amb «l'espectacle de polítics barallant-se». En una compareixença des de la Moncloa, Sánchez ha garantit que els Pactes de la Moncloa que promou no suposaran un intent de recentralització de competències i s'ha compromès a deixar enrere «els retrets, les paraules gruixudes i el llenguatge agressiu» per treballar per la unitat en un pla de «reconstrucció econòmica i social».

Sánchez ha negat divisions dins del seu govern, que ha dit que treballa amb «unitat d'acció total» i ha insistit que la decisió de posar fi a la hivernació dels sectors no essencials s'ha pres d'acord amb el comitè científic.

«Quan guanyem la guerra, que ho farem, necessitarem totes les forces polítiques, institucionals i socials per vèncer a la postguerra», ha dit, afirmant que vol convocar per la setmana vinent la primera reunió del que ha anomenat uns nous Pactes de la Moncloa.