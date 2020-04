De Guindos avisa que Espanya viu «la situació econòmica més greu des de la Guerra Civil»

El vicepresident del Banc Central Europeu i exministre espanyol, Luis de Guindos, adverteix en una entrevista amb 'La Vanguardia' que Espanya viu "la situació econòmica més greu des de la Guerra Civil". Segons De Guindos, l'economia mundial entrarà en recessió, l'europea "amb més intensitat", amb l'espanyola "més exposada" per la seva dependència al turisme, un dels sectors més impactats per la pandèmia. El vicepresident del BCE preveu un impacte del 5% del PIB amb un confinament de mes i mig, i de fins al 10% amb tres mesos. De Guindos pronostica que la recuperació estarà "entre una V i una U", però avisa que tot dependrà "de la durada de l'aturada" i també "de l'èxit previ en la immunització del teixit productiu".

"Hi haurà una recessió profunda, que tindrà un impacte molt greu en els comptes públics i que comportarà un gran esforç per recuperar l'activitat en condicions normals", afirma De Guindos, que es mostra partidari a grans acords a Espanya per abordar la crisi. "Cal un marc de confiança i lleialtat mútua entre el govern i l'oposició, i aquesta és una via de doble direcció", afirma.

Les empreses, diu De Guindos, tindran una "caiguda brutal de la facturació" i és "bàsic alleugerir les seves càrregues fiscals". Amb tot, De Guindos també admet que "la recaptació de l'Estat caurà molt", i es mostra partidari d'esquemes temporals com els ERTO per ajudar els companyies.

De Guindos destaca la feina del BCE per ajudar en aquesta crisi. "Aquest 2020 es destinaran 1,1 bilions d'euros a la compra d'actius, fonamentalment deute públic", diu el vicepresident del banc central. D'aquests diners, preveu que Espanya en pugui aconseguir entre 120.000 i 130.000 milions, cosa que considera "el principal escut financer".

Malgrat això, De Guindos descarta que hi hagi una crisi del deute i que s'hagin de plantejar quites en el futur perquè els estats no puguin assumir el cost de tots aquests diners. "Els nivells de deute de l'Eurozona són sostenibles i quan aquesta crisi passi tornaran les condicions econòmiques a la normalitat, i en cap escenari contemplem dificultats amb el deute, no m'ho plantejo", diu.