Dirigents d'Unides Podem critiquen la represa de l'activitat econòmica no essencial

Dirigents d'Unides Podem han criticat a través de les xarxes socials que la nova pròrroga de l'estat d'alarma que s'acaba d'aprovar fins al proper 26 d'abril inclogui la represa a partir d'aquest dilluns de l'activitat en determinats sectors productius no essencials.

Ministres d'Unides Podem van ser els que van defensar la paralització de tota activitat no essencial per frenar l'epidèmia, mesura que finalment va ser aprovada pel Govern en l'anterior pròrroga de l'estat d'alarma, si bé ja es va anunciar que seria efectiva durant dues setmanes i finalment serà el dilluns quan es torni a l'escenari anterior al 30 de març.

La diputada al Congrés per Sevilla María Márquez ha compartit aquest diumenge a Twitter una informació en la qual es diu que ministres d'Unides Podem rebutgen que es reprengui ja part de l'activitat laboral, el mateix que la responsable de Memòria de IU Esther Barceló, qui afegeix un "evidentment" a aquesta afirmació.

Tot això a pesar que en la roda de premsa d'aquest dissabte del ministre de Sanitat, Salvador Illa, aquest va negar que es produïssin discrepàncies en el si del Govern pel que fa a aquest assumpte, sinó que va assegurar que va haver-hi consens en el marc del Consell de Ministres.



Iglesias apunta a la «Massacre de Bergamo que la patronal no va voler evitar»



El vicepresident segon de l'Executiu, Pablo Iglesias, s'ha limitat a compartir un article titulat 'Bergamo, la massacre que la patronal no va voler evitar', sobre la regió italiana més afectada per la pandèmia de coronavirus, però sense esmentar a cap moment el nou decret del Govern espanyol.

"El president de la patronal va dir: Ja perdem 100.000 milions al mes... La secretària del sindicat va respondre: Fa 40 anys que sóc sindicalista i no he demanat mai el tancament de cap fàbrica però ara està en risc la vida de les persones...", és el paràgraf de l'article que ha recollit i destacat Iglesias en el seu compte de Twitter.

Altres càrrecs del partit que lidera Pablo Iglesias han estat més clars i han expressat públicament la seva opinió sobre aquest assumpte concret, en considerar que les noves mesures de reprendre certa activitat no essencial anteposen interessos econòmics a la salut dels ciutadans.



Abans el benefici que les vides



És el cas de la directora de l'Institut de la Dona, Beatriz Gimeno, qui ha publicat un comentari en el seu perfil de Twitter en el qual afirma que "resulta indescriptible que no puguis estar amb els teus pares que es moren el diumenge i el dilluns puguis estar amb els teus companys de treball", alguna cosa que considera "difícil d'empassar".

"Avui deien que la gent s'ha relaxat i surt més. No sembla fàcil explicar per què no pots treure als nens a passeig, amb cura, i el dilluns pots ficar-te en el metre i anar a treballar. Abans el benefici que les vides", ha censurat en un altre tuit.

La portaveu d'Unides Podem a les Corts Valencianes, Naiara Davó, és de la mateixa opinió i subratlla en el seu compte de Twitter que des del seu partit creuen que "no és el moment de tirar al trast amb tots els esforços mantinguts fins al moment per aplanar la corba i salvar vides". "O parem el país o ens quedem sense país. Hem de sostenir una mica més els sacrificis", apunta.

"En aquest ordre per favor: Primer la vida. Després l'economia", destaca la secretària de Cercles i Participació d'Unides Podem, Ana Marcello, en un tuit publicat el dissabte a la nit.