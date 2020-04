Sánchez, convençut que caldrà ampliar l'estat d'alarma com a mínim fins l'11 de maig

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha mostrat convençut aquest dijous que caldrà ampliar l'estat d'alarma actual -que finalitza el 26 d'abril- com a mínim fins l'11 de maig. «Ja els avanço que estic convençut que d'aquí a 15 dies hauré de tornar (al Congrés) a prorrogar el decret d'alarma, però si demano un decret d'alarma d'un mes l'oposició diu que em vull saltar el Parlament, i per tant prefereixo venir cada quinze dies per demanar la pròrroga», ha dit durant el debat al Congrés dels Diputats.

Sánchez s'ha mostrat clar en aquest punt. «D'aquí 15 dies estic convençut que ho hauré de tornar a fer perquè no haurem posat punt i final a la pandèmia», ha sentenciat.

Ho ha dit en resposta a una intervenció del portaveu de Bildu, Oskar Matute. En tot cas, segons Sánchez, si no ho hagués de tornar a fer seria «perquè tenim una notícia tan extraordinària que prefereixo no dir».