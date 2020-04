Illa, sobre la possibilitat d'una nova pròrroga: "No estem en condicions de dir què farem a partir del 26 d'abril"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, manté que el govern espanyol està treballant en diversos escenaris però que no estan en "condicions" de dir què faran "a partir del 26 d'abril", quan acabi la nova pròrroga de l'estat d'alarma pel coronavirus. En aquest sentit, tampoc ha descartat que n'hagin de fer una altra: "Tan de bo la desescalada sigui el 26, però potser serà més tard". Durant una roda de premsa, Illa ha insistit que seguiran les recomanacions dels experts i que es tracta d'una "crisi dinàmica amb molts elements desconeguts". El ministre també ha remarcat que l'executiu està analitzant les recomanacions internacionals sobre l'ús de mascaretes, que tot plegat "s'està estudiant" però que no hi ha cap decisió presa.

D'altra banda, ha descartat implantar carnets "d'immunitat" per a les persones que hagin passat la malaltia.

Illa insisteix que les dades confirmen la tendència d'alentiment en la transmissió de la malaltia i la "desacceleració" de l'epidèmia però que cal mantenir la tensió perquè encara estem en una "fase dura". "Hem arribat al pic però ara toca doblegar la corba i això exigeix duresa perquè hi ha sobrecàrrega al sistema sanitari", ha dit.

En aquest sentit, el ministre de Sanitat remarca que el govern espanyol està treballant per preveure futurs escenaris en funció de com evolucioni l'expansió del virus però que, ara per ara, encara no saben quin s'imposarà. A preguntes dels periodistes, Illa ha dit que es tracta d'una crisi dinàmica i amb molts aspectes desconeguts i que, a hores d'ara, no estan en condicions de dir què passarà a partir del 26 d'abril i tampoc si serà necessària una tercera pròrroga de l'estat d'alarma.

En la mateixa línia, ha dit que encara no està decidit si el govern generalitzarà l'ús de mascaretes. "Estem analitzant les diferents recomanacions internacionals i encara no hi ha cap decisió presa", ha afegit. Per la seva banda, la vicepresidenta d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha assegurat que s'està treballant perquè a partir de dilluns –quan es torni al decret d'inici de l'estat d'alarma- la tornada a la feina siguin "amb la màxima protecció per als treballadors". En aquest sentit, ha afirmat que hi ha un diàleg constant amb el sector per garantir-ho però no ha concretat si es farà amb mesures addicionals.

Intel—ligència artificial

D'altra banda, Calviño ha detallat que s'està treballant en el camp de la intel—ligència artificial per al desenvolupament d'instruments digitals que permetin donar dades sobre la mobilitat i que s'estan dissenyant eines per acompanyar "la fase de descens". Això, ha dit, s'està fent en coordinació amb la UE. "Hem de tenir una protecció més enllà de les fronteres amb mecanismes de seguretat per quan s'aixequin les restriccions de mobilitat", ha insistit.