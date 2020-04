El govern de l'Estat preveu un retorn «normal» a la feina a partir de la setmana que ve

La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ha assegurat aquest dimecres que el govern espanyol preveu que a partir de la setmana que ve –dilluns o dimarts en funció del calendari festiu a cada comunitat- hi hagi un retorn "molt normal" a la feina després del decret que va limitar l'activitat a sectors essencials i permetre que només els treballadors d'aquestes activitats es poguessin desplaçar. En una roda de premsa conjunta des de La Moncloa, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha matisat la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, que aquest matí ha assegurat que el dia 26 d'abril els ciutadans podrien anar recuperant la normalitat progressivament, i ha dit que "no hi ha data" en plena crisi pel coronavirus.

Segons ha dit Maroto, cada sector "adaptarà" els protocols de seguretat i que se seguiran les recomanacions de les autoritats sanitàries, que encara s'estan acabant de revisar per reforçar la seguretat, perquè "ajudin a la quotidianitat" d'empreses i treballadors. "Les nostres plantes han de ser segures perquè els nostres treballadors es puguin incorporar d'una manera normal al què estaven fent abans del decret llei 10/2020", ha assenyalat Maroto, en referència al text del govern espanyol que establia uns dies de permís retribuït que finalitzen dilluns amb l'objectiu de reduir al màxim la mobilitat.

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, per la seva banda, ha recordat que la data de finalització del decret no equival a la tornada a la normalitat. "El desconfinament no té data determinada per tornar a la normalitat", ha continuat el ministre, que ha volgut deixar clar que estarà condicionat per l'evolució sanitària arreu de l'Estat. "Ho veurem sobre la marxa", ha dit.

Quant a la mobilitat prevista a partir de la setmana que ve, Ábalos ha comentat que es posaran a disposició "els recursos i mitjans de transport per poder portar a cap amb normalitat". Això implicarà, segons el ministre, una oferta "una mica per sobre la demanda" i que aquesta s'anirà ajustant.