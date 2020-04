Restauració, comerç i educació: els tres sectors més tocats pels ERTO a Catalunya

A Catalunya s'han firmat 85.114 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) des que va esclatar la crisi del coronavirus i fins al 7 d'abril, uns tràmits que per ara han deixat temporalment a l'atur 625.356 assalariats. Els sectors que s'han vist més afectats per la paràlisi de l'activitat han estat la restauració, el comerç i l'educació, que junts sumen 228.133 treballadors, un 36% respecte al total, segons dades publicades aquest dimarts pel Departament de Treball. Pel que fa als territoris, les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i el Tarragonès són on s'han concentrat el major nombre d'ERTO –dos terços sobre el total d'expedients a Catalunya-.

Fins al 7 d'abril, al sector de la restauració s'han firmat 18.146 expedients que han deixat a l'atur un total de 104.784 treballadors. La gran majoria d'ells -el 99,3%, segons les dades de Treball- són per causes de força major. A continuació hi ha el comerç, on el nombre d'assalariats que han perdut la feina durant les últimes setmanes és de 90.499. Dins aquest sector, el comerç al detall n'ha sortit més malparat, amb 11.582 ERTO i 50.740 treballadors afectats. Pel que fa al comerç a l'engròs (sense tenir en compte la comercialització de vehicles a motor), s'han firmat 4.667 expedients per 39.759 empleats.

El tercer subsector que ha deixat més treballadors a l'atur de forma temporal és l'educació, amb un total de 32.580. Fins aquest dimarts, 3.237 empreses d'aquest àmbit han formalitzat un expedient temporal de regulació d'ocupació. Dins el sector serveis, altres activitats com l'entreteniment, els serveis d'allotjament i la sanitat han patit importants retallades de personal. En el cas de les activitats esportives i d'entreteniment, la crisi del coronavirus ha deixat a temporalment a l'atur fins a 24.497 persones. Pel que fa als serveis d'allotjament i la sanitat, la xifra d'afectats és de 25.032 i 18.438, respectivament.



L'automoció, la indústria més castigada

Pel que fa a la indústria, el sector que ha perdut més ocupació durant les últimes setmanes ha estat l'automoció. Segons Treball, un total de 153 empreses dedicades a la fabricació de vehicles de motor i remolcs han patit un ERTO, acomiadament temporalment 31.285 treballadors. De retruc, la frenada de l'activitat a fàbriques com Seat o Nissan ha provocat que els tallers dedicats a la venda i reparació de vehicles de motor hagin perdut 23.429 empleats després de firmar 3.322 expedients.

Per altra banda, la indústria tèxtil ha vist com desapareixien 14.146 llocs de treball a partir de 949 ERTO -sumant la fabricació de teixits, la confecció de peces de vestir i la indústria del cuir i el calçat-. Altres sectors en què l'impacte del coronavirus s'ha fet notar han estat la fabricació de productes metàl·lics -1.087 ERTO i 12.281 treballadors afectats-, la indústria alimentària -581 ERTO i 6.990 treballadors afectats- i les arts gràfiques -587 expedients i 4.541 empleats acomiadats-.

Construcció i agricultura tampoc se salven

Durant les últimes setmanes, el sector de la construcció ha signat 6.537 ERTO i fins a 39.113 treballadors han passat a l'atur de forma temporal. D'aquests expedients, el 95% són per causes de força major. Pel que fa a l'agricultura, el nombre d'expedients des que va esclatar la crisi del coronavirus ha arribat a 621, deixant afectats a 3.725 treballadors.

En aquest sentit, la construcció agrupa un 6,25% dels empleats afectats per un ERTO, mentre que l'agricultura en reuneix el 0,6%. El percentatge dins el sector de la indústria s'eleva fins al 18,44%, mentre que als serveis és del 72,63%. El percentatge restant -un 2,08%- no està especificat.



L'àrea metropolitana, epicentre dels ERTO

Amb més de 211.000 persones de més de 27.000 empreses, el Barcelonès encapçala la llista. La segueix el Baix Llobregat amb més de 7.900 expedients presentats per a més de 85.700 persones, una xifra similar a les que es donen al Vallès Occidental, la tercera comarca amb més ERTO amb 9.050 procediments que inclouen 79.805 persones. Continuen el llistat el Vallès Oriental, amb 4.000 empreses i prop de 30.000 treballadors; el Maresme, amb 4.500 expedients i 26.000 afectats; i el Tarragonès, amb prop de 3.000 ERO temporals i més de 16.300 treballadors.

En les zones menys poblades, a les Terres de l'Ebre i al Pirineu és on s'han registrat menys procediments. La comarca amb menys ERTO és l'Alta Ribagorça amb 68 expedients que afecten 152 treballadors, seguida de la Terra Alta, -91 expedients i 353 treballadors- i del Priorat -111 expedients i 353 treballadors-. Una proporció semblant es veu al Pallars Sobirà amb 128 empreses i 368 persones. Tots els expedients d'aquesta comarca han al·legat una causa de força major, una característica que només es repeteix a dos territoris més, a l'Aran i al Priorat. Continuen la llista la Ribera d'Ebre i el Pallars Jussà, amb més d'un centenar d'ERTO i 400 afectats.

La mida de les empreses al territori expliquen que, amb un nombre similar d'ERTO, els treballadors afectats siguin més o menys. En el cas del Baix Llobregat, hi ha 7.909 empreses que han registrat un expedient de regulació temporal de la feina, un nombre inferior als 9.050 del Vallès Occidental. El nombre de persones afectades per aquests procediments, però, és de 85.789 al Baix Llobregat i de 79.805 en el cas del Vallès.

De la mateixa manera, al Garraf amb més expedients (1.700) que a Osona (1.555) hi ha menys persones que passaran a cobrar l'atur, ja que en el primer cas hi ha 9.700 persones afectades i més de 10.700 en el segon.

El 96% dels expedients són per força major

A dia 7 d'abril hi ha 81.715 expedients per força major que afecten 562.192 treballadors. En canvi, registrat com a procediments basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives hi havia 3.400 sol·licituds que inclouen 63.164 persones. Des que va començar la crisi de la covid-19, el dia que es van presentar més expedients temporals va ser el 25 de març amb 10.774 expedients i 71.170 persones treballadores.