El govern espanyol comença a repartir mascaretes a 162.000 empreses i autònoms del sector del transport

El govern espanyol comença a repartir a partir d'aquest dilluns mascaretes per a 162.000 a empreses i autònoms del sector del transport. Els destinataris són professionals del transport públic de mercaderies per carretera, del transport públic d'autobusos per carretera, del transport sanitari, taxis i VTC així com transport privat ferroviari de mercaderies. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha explicat que ja es poden recollir a més de 2.300 oficines de Correus d'arreu de l'Estat amb l'objectiu de facilitar la feina dels professionals d'aquest sector.

D'altra banda, Ábalos ha destacat que les mesures per reduir la mobilitat han funcionat i ha explicat que els viatges per carretera han disminuït un 85% i són ara un 35% menors a la setmana anterior. Pel que fa a Rodalies, l'ús ha baixat un 95%.