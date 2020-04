Sanitat reparteix un primer milió de tests ràpids a les comunitats autònomes

El govern espanyol ha començat a repartir a les comunitats autònomes un milió dels primers tests de diagnòstic ràpid d'anticossos. Així ho ha anunciat aquest diumenge el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha dit que les comunitats els rebran entre aquest mateix diumenge i dilluns al matí. Segons Illa els tests s'hauran d'aplicar d'acord amb el protocol establert, que indica que s'han d'utilitzar "com a complement dels tests PCR". L'estratègia del ministeri de Sanitat és que principalment serveixin per a fer un cribratge ràpid en llocs amb una altra prevalença de covid-19, com és el cas d'hospitals i residències.

En tot cas, Illa ha remarcat que els tests de referència continuaran sent els PCR i que els ràpids, com els d'anticossos, seran complementaris. Això voldrà dir, ha comentat, que si una persona dona negatiu amb un test ràpid caldrà fer també una prova PCR.

Ara per ara, Espanya està fent entre 15.000 i 20.000 tests PCR al dia, segons Illa, i s'està treballant per augmentar "de forma considerable" la xifra, "garantint una producció nacional tant de PCR com de tests ràpids".

Illa ha explicat que el govern espanyol ha adquirit en total gairebé 5 milions de tests ràpids. Mentre que un primer milió ja s'està repartint a les comunitats autònomes i arribarà en les pròximes hores, l'executiu rebrà un altre milió de tests la setmana vinent.

No es descarta utilitzar-los per a testar la immunitat de la població en general però per ara s'utilitzaran en residències i hospitals, fet que permetrà segons el ministre augmentar "entre un 40 i un 60% la capacitat dels tests diagnòstics de PCR".

Respiradors

Des de l'inici de la crisi, Sanitat ha repartit a les comunitats autònomes més de 38 milions de peces de material, 28 milions dels quals són mascaretes i s'han adquirit 1.534 respiradors que aniran arribant els pròxims dies, als quals cal sumar-hi prop de 2.000 de donacions.

A més, ha destacat la fabricació nacional dels respiradors per part de dues empreses, que s'ha "regularitzat" en un centenar d'unitats al dia i a qui el govern espanyol ha encarregat una comanda de 5.000 unitats. D'altra banda, també ha celebrat la producció de respiradors d'emergència per part de SEAT a Catalunya, que pot garantir 300 unitats al dia.



Ús de mascaretes

Illa ha explicat que hi ha hagut un canvi de posició en les recomanacions de l'OMS respecte l'ús de la mascareta al carrer o per anar a comprar i s'ha limitat a dir que el ministeri ho està ara estudiant. "El govern no exigirà res que no es pugui complir", ha advertit i ha indicat si es fa una recomanació o algun tipus de mesura serà "comptant que hi ha capacitat per executar-la".

També ha assegurat que davant de possibles abusos de preus en el mercat de les mascaretes o altres productes com ara gel desinfectant no permetran que ningú se n'aprofiti.



"Estabilització" de l'epidèmia

D'acord amb les dades del ministeri mentre que fa tres setmanes l'augment diari de contagis era del 22%, dilluns era del 12% i avui dia és del 5%. Això confirma, una fase "d'estabilització" de l'epidèmia.

A més, Illa ha remarcat el nombre "creixent" de casos recuperats de covid-19: 38.080 persones, un 29% del total de casos. "Les mesures de confinament estan funcionant", ha conclòs.



Visita de l'OMS a Espanya

Durant tota aquesta setmana, un representant de l'ACN ha estat a l'estat espanyol, on ha recorregut algunes parts del territori per avaluar la situació i la feina de l'executiu i conèixer l'experiència sobre el terreny. Així ho ha explicat Illa, que ha assegurat que al representant l'ha "sorprès" el "treball immens" del conjunt de professionals sanitaris.

Davant les preguntes d'alguns mitjans, el ministre ha aprofitat per destacar que el govern de Sánchez ha seguit "en tot moment" les recomanacions de l'organisme internacional, així com les del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, en les seves sigles en anglès).