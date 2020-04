Espanya suma 809 morts per coronavirus en 24 hores i s'apropa a les 12.000 defuncions

El Ministeri de Sanitat ha informat que Espanya ha sumat 809 morts per coronavirus en 24 hores i que la xifra de finats és ja d'11.744. En paral·lel, hi ha 124.736 casos confirmats, 7.026 en només un dia. Tot i la cruesa de les xifres, s'observa una clara tendència a la baixa després que dijous la xifra de víctimes per la covid-19 s'elevés a un rècord de 950 morts i divendres fossin 932 els decessos. També hi ha una davallada clara en el nombre de contagiats diaris ja que dijous van ser 8.102 i divendres 7.472. Pel que fa a pacients ingressats a les UCI se'n comptabilitzen un total de 6.532, 'només' 116 més que fa 24 hores, i s'han donat d'alta 34.219 persones, quasi 4.000 més que aquest divendres.