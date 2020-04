Simón no descarta allargar el confinament perquè tot i que la transmissió s'ha "controlat" encara hi ha "risc"

El director del Centre de Coordinació d'Emergència i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, no descarta que s'hagi d'allargar el confinament durant "unes setmanes més" perquè tot i que la transmissió de la malaltia s'han "controlat" encara hi ha "risc" d'anar "enrere". Simón diu que s'haurà de valorar si això s'ha d'aplicar a tot arreu o en alguns punts. En qualsevol cas, ha dit, a partir d'ara es poden plantejar diverses alternatives: o mantenir la línia actual o bé relaxar les restriccions establint canvis en "la manera de relacionar-nos". En aquest sentit, ha dit que caldria "aprendre" del funcionament d'altres societats com la japonesa. Amb tot, Simón ha dit que la decisió "final" no correspon als tècnics.

"És cert que estem en una situació de bona evolució però hem d'entendre que, a partir d'ara, s'ha de pensar en els problemes de tornar de nou a la transmissió", ha dit Simón. En aquest sentit, ha assegurat que la transmissió del coronavirus "s'ha controlat": "Estem per sota de l'1". Malgrat això, ha afegit, "existeix un risc". "Si no continuem amb les mesures durant el temps necessari, anirem marxa enrere", ha insistit.

Tanmateix, ha dit que potser no s'ha de mantenir el mateix nivell de restriccions o fer-ho en alguns punts determinats, tot i que la "decisió final" no depèn dels tècnics. Simón ha assegurat també que calia controlar la transmissió per reduir al màxim la pressió sobre les UCI i que això tenen "molt clar" que ho aconseguiran.

"A partir d'ara es poden plantejar diverses alternatives: mantenir la línia o assegurar-nos que, tot i que els contactes no es redueixin tant, si que canviem la manera en què ho fem", ha afirmat.

En aquest sentit, ha dit que això implicaria "aprendre" de com funcionen altres societats com la japonesa "en la transmissió de la grip". Això passaria, per exemple, per incrementar les mesures de protecció personal –amb l'ús generalitzat de mascaretes- i reduint els contactes de risc. "Però si es considera que cal reduir més els contactes, entenem que haurem de continuar amb les mesures unes setmanes més", ha remarcat