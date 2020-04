Illa diu que l'Estat espanyol ha assolit "l'objectiu d'arribar al pic de la corba": "Estem començant l'alentiment"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat que l'Estat espanyol ha arribat "al primer objectiu d'arribar al pic de la corba" de casos de coronavirus. "Estem començant la fase de ralentització", ha dit aquest dijous durant la compareixença a la Comissió de Sanitat del Congrés. Illa ha apuntat que les dades de casos del coronavirus indiquen que la corba "s'ha estabilitzat". Tanmateix, el ministre de Sanitat ha avisat que hi ha un "efecte d'acumulació" de pacients a les UCI i "encara queden setmanes difícils per al sistema sanitari". Illa ha defensat la necessitat d'haver ampliat les mesures de confinament per "ajudar al sistema de salut accelerant el procés d'alentiment del contagi".

"Tinc molt present que quan parlem de defuncions cap dada és bona però permetin-me un albir d'esperança", ha dit, pel fet que els percentatges d'aquesta setmana del creixement de morts són menor que els de la setmana passada.